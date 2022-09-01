«Разговор вообще не имел отношения к «Ф-1». Гасли прокомментировал видео, на котором говорит о работе над последними деталями контракта

Пилот «Альфа Ромео» опроверг предположения о том, что находится на стадии переговоров с о подписании контракта.

В последние дни в соцсетях разошлось видео, которое было снято во время гоночного уик-энда в Спа. На нем слышно, как Гасли говорит Шарлю Леклеру и следующую фразу: «Да, я еще работаю над последними деталями контракта».

По словам Гасли, этот разговор не имел никакого отношения к его будущему:

«Ребята, если бы вы имели хоть какое-то представление о том, о чем мы на самом деле тогда разговаривали, сейчас вы бы вероятно рассмеялись. Я могу гарантировать вам, что тот разговор вообще не имел никакого отношения к «Формуле-1».

Как я уже говорил на прошлой неделе, в данный момент у меня есть контракт с «Альфа Таури» на следующий сезон. Все и так в курсе моей контрактной ситуации. И на данный момент она никак не изменилась.

Не думаю, что мне сейчас нужно что-то комментировать. Я выступаю за – и пока я буду выступать за эту команду, я буду выкладываться на максимуме своих возможностей, ради команды. Ведь именно они дали мне место в «Ф-1», с ними я выиграл первую гонку».

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