На Гран-при Нидерландов протестируют искусственный гравий

Пилоты «Формулы-1» опробуют экспериментальные зоны безопасности на трассе в Зандворте.

В 12-м повороте между настоящим гравием и поребриком расположили искусственный гравий на основе эпоксидной смолы – он занял пространство шириной в один метр. Это сделано для того, чтобы избежать попадания камней на трассу, как это случалось на прошлогоднем уик-энде в Нидерландах. Сессии младших серий прерывались красными флагами из-за проезда гонщиков по гравию.

Организаторы не хотели вводить асфальтовые зоны безопасности, поэтому внедрили новый материал, который выглядит как гравий, но при этом является твердым покрытием. Предполагается, что пилоты в любом случае будут избегать попадания в искусственный гравий из-за неровной и скользкой поверхности и низкого сцепления.

Спортивный директор Гран-при Нидерландов Ян Ламмерс предположил, что данное решение будет применяться на других автодромах, если хорошо зарекомендует себя в Зандворте.

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