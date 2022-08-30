«Ф-1» опробует зону DRS в профилированном повороте в практике перед Гран-при Нидерландов

Гонщики «Формулы-1» протестируют использование системы DRS в последнем повороте на трассе в Зандворте.

Перед прошлогодним Гран-при Нидерландов предполагалось, что зона DRS будет начинаться до профилированного поворота, однако затем ее ограничили старт-финишной прямой. В этом сезоне пилоты смогут открывать заднее антикрыло в повороте во время первой практики.

Технический директор по «формульным» сериям Николас Томбасис рассчитывает, что расширенная зона DRS будет использоваться и в гонках:

«Текущая позиция заключается в том, чтобы открывать DRS перед последним поворотом ради улучшения борьбы в Зандворте. Мы попросили команды провести симуляции и получим от них обратную связь после первой практики.

Если же появится хотя бы минимальный риск в плане безопасности, то, безусловно, мы отменим решение после первой тренировки».

пройдет со 2 по 4 сентября.

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