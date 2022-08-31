В столкновении с Алонсо Хэмилтон подвергся вертикальной перегрузке в 45G

Главный стратег «Мерседеса» Джеймс Воулз рассказал, какой перегрузке подвергся в аварии на .

Хэмилтон был вынужден сойти с дистанции и досрочно завершить выступления в гонке после того, как столкнулся с на первом круге.

При прохождении поворота болиды Хэмилтона и Алонсо зацепились колесами, в результате болид подлетел в воздух, а затем приземлился, уже вылетев за пределы трека. По словам Воулза, вертикальная нагрузка в момент приземления составила 45G.

«Удар был очень, очень сильным. Датчик, установленный на болиде, показал перегрузку в 45G, для вертикальной нагрузки это очень много. С Льюисом все будет нормально, в Зандворте он вернется в борьбу. Думаю, главным образом Льюис был разочарован – просто потому что у него была очень быстрая машина и он вполне мог попасть на подиум. Как и все мы, он здесь ради того, чтобы продолжать бороться», – рассказал Воулз.

Хэмилтон подрезал Алонсо, сошел и печально тушил болид. А Фернандо грозил ему пальцем, проезжая мимо

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