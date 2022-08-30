«Ред Булл» отпустит Гасли в «Альпин» в случае хорошего предложения

открыт к идее расторжения контракта с .

В «Ред Булл» объявили, что Гасли продолжит выступать за «Альфа Таури» в 2023 году. Тем не менее, в случае хорошего предложения со стороны «Альпин» австрийцы не станут препятствовать трансферу. Об этом советник «Ред Булл» сообщил журналисту Auto Motor und Sport Михаэлю Шмидту.

Репортер Sky Крэйг Слэйтер утверждает, что Гасли является приоритетным вариантом для «Альпин», и французская команда уже направила запрос «Ред Булл». Таким образом, сторонам осталось договориться о сумме компенсации.

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