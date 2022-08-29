Эстебан Окон о Гасли как возможном напарнике: «Мы уважаем друг друга, это главное»

Пилот «Альпин» Эстебан Окон подтвердил, что мог бы сработаться с в одной команде «Формулы-1».

«Да», – ответил Эстебан на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что команда из Энстоуна заинтересована в трансфере Гасли из «Альфа Таури». В таком случае «Альпин» наверняка придется выплатить существенную компенсацию системе за досрочный разрыв контракта Пьера.

Считается, что между двумя французами, которые знакомы с детства, напряженные отношения. Окон высказался на эту тему:

«Все идет хорошо, мы уважаем друг друга. Считаю, это главное».

Гасли отказался комментировать слухи о переходе.

«Пока мне нечего сказать. Я сосредоточен на том, чтобы выступить как можно лучше. У меня есть контракт, и все знают, что меня объявили в «Альфа Таури» на следующий сезон», – сказал Пьер во время уик-энда в Бельгии.

«Альпин» заинтересована в Гасли. Шумахер или Херта могут заменить Пьера в «Альфа Таури» (Autosport)

Эстебан Окон: «Хотелось бы видеть Шумахера своим напарником. По очевидной причине – он мой хороший друг»

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