Мартин Брандл: «О доминировании Ферстаппена скоро начнут ныть, как было с Михаэлем Шумахером и Хэмилтоном»

Мартин Брандл высказался против жалоб на доминирование в «Формуле-1».

Гонщик «Ред Булл» уверенно выиграл Гран-при Бельгии, несмотря на моторный штраф, и оторвался от конкурентов по чемпионату на 93 очка.

«Не вина Ферстаппена, что он находится в экстремальной форме и настолько слился с болидом «Ред Булл». Честно сказать, есть ощущение, что на старте заезда он мог сидеть в боксах, читая выписки с банковского счета, и все равно победить.

После того, как восемь из 20 машин получили различные штрафы за замену силовых установок и коробок передач, а Пьер Гасли столкнулся с проблемами с электрикой и стартовал с пит-лейн, Ферстаппен фактически начал гонку 13-м – рядом с некогда соперником по чемпионату . Но прошло чуть более четверти дистанции, и он выбрался в лидеры, избегая неприятностей на первых кругах и на каждом круге выбирая новую жертву.

Конечно, скоро некоторые начнут ныть о доминировании одного гонщика, как было в числе прочих с и , вместо того, чтобы по достоинству оценить превосходный уровень «Ред Булл» и Макса.

Я все же надеюсь, что [преимущество «Ред Булл»] связано с трассой, и «Феррари» с окажутся ближе в ближайших гонках. В Спа «Феррари» пришлось выбрать жесткую подвеску, чтобы аэродинамика сработала и днище не ударялось об асфальт на подножье «О Руж». В итоге пилотировать по кочкам и поребрикам было тяжело», – считает эксперт Sky Sports и бывший пилот «Ф-1».

«Ред Булл» обновился и теперь рвет на любых участках трассы. «Феррари» проиграла гонку за лучшую машину «Ф-1»

Ферстаппен выиграл две гонки подряд, стартовав вне топ-9. В последний раз это сделал Брюс Макларен 62 года назад

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