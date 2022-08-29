Жак Вильнев: «Не могу представить, как Ферстаппен в такой ситуации может проиграть титул»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года признал, что Макс Ферстаппен практически обеспечил себе завоевание второго титула по итогам сезона-2022.

Вильнев отметил, что остался под впечатлением о выступления Ферстаппена на Гран-при Бельгии, где гонщику «Ред Булл» удалось выиграть, стартуя с 14-й позиции.

«После великолепного выступления в Спа Макс Ферстаппен, очевидно, уверенно движется к своему второму титулу, я больше не могу это игнорировать. Доминирование Макса было абсолютным, к нему вообще никто не мог приблизиться, я был впечатлен его выступлением. Он правда был в своей лиге.

В связи с этим я убежден, что Макс уверенно движется к своему второму титулу. Не могу представить, как он может проиграть в такой ситуации – разве что его начнет преследовать невезение или он начнет глупо ошибаться. И если Макс в такой ситуации не выиграет титул, винить он сможет только себя.

Конечно, Ферстаппен сейчас находится в блестящей форме, но ключ к победе дала ему команда «Ред Булл», предоставив такой болид. Они были быстры на прямых, быстры в поворотах, бережно работали с шинами. Идеальное выступление , ведь все остальные команды были быстры либо в поворотах, либо на прямых», – рассказал Вильнев.

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