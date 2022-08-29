Кристиан Хорнер: «Выход Ферстаппена в лидеры гонки уже к 18 кругу превзошел наши ожидания»

Руководитель признал, что превзошел все ожидания команды на Гран-при Бельгии.

Ферстаппен сумел быстро прорваться в топ-10, а к 18 кругу уже вышел в лидеры гонки.

«Делать прогнозы заранее всегда непросто, но результаты симуляций показывали, что к моменту проведения последнего пит-стопа Макс должен был прорваться в район борьбы за подиум. То, что вместо этого он вышел в лидеры гонки уже к 18 кругу, превзошло все ожидания.

Но еще до гонки Макс был очень в себе уверен. Мы приняли решение стартовать на «софте», хотя температура и была заметно выше, чем раньше, и мы не знали, как это скажется на поведении нашей машины. Оценить ситуацию было трудно, но мы решили использовать в гонке то преимущество, которое было у нас в квалификации.

Что касается пилотов, ты мы обсуждали ситуацию на брифинге – и да, наши пилоты могли свободно бороться друг с другом. Мы полагали, что они могут пересечься на трассе на последнем отрезке, и им было разрешено свободно бороться друг с другом», – рассказал Хорнер.

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