Серхио Перес: «По сравнению с началом сезона машина стала быстрее, но я стал чувствовать себя не так комфортно»

Пилот признал, что по ходу сезона потерял ощущение полного комфорта за рулем болида, хотя он и становится все быстрее.

«Безусловно, по сравнению с началом сезона наша машина стала быстрее. Но при этом за рулем машины я стал чувствовать себя не так комфортно, как в начале сезона.

И мне нужно над этим работать – чтобы чувствовать себя комфортно и иметь возможность выжимать из болида максимум. Потому что когда ты начинаешь выжимать максимум из машины, многие вещи начинают получаться сами собой, ты начинаешь чувствовать себя естественно. А иногда тебе нужно тщательно и глубоко все анализировать, чтобы начать выжимать этот максимум. Сейчас я, как кажется, нахожусь именно на данном этапе.

Я правда надеюсь, что начиная с этого уик-энда мы начнем чуть иначе работать с машиной, замечать отличия, которые помогут нам сделать машину чуть лучше», – рассказал Перес.

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