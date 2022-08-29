Ландо Норрис: «По какой-то причине мы сильно проигрывали соперникам в эффективности работы DRS»

Пилот подвел итоги Гран-при Бельгии, отметив, что одной из слабых сторон команды в этот уик-энд стала низкая эффективность работы DRS.

«Мне кажется, наш болид был одним из самых быстрых на прямых. Но мы по какой-то причине сильно проигрывали соперникам с точки зрения эффективности работы DRS. С точки зрения работы DRS мы были просто ужасны, некоторые команды были намного сильнее нас.

То есть, в субботу по скорости на прямых в обычной ситуации мы не уступали «Ред Булл». А потом пилот открывал крыло DRS и становился на 15 км/ч быстрее и уходил просто в другую лигу. Так что нам, вероятно, не хватает эффективности работы DRS, из-за чего, вероятно, нам также сложнее совершать обгоны.

Так что по чистой скорости на прямых мы были одними из лучших в этот уик-энд. В субботу у нас был один из лучших результатов на третьем секторе. Но нам не хватало скорости в среднескоростных и быстрых поворотах», – рассказал Норрис.

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