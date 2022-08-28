Алекс Албон о финише в топ-10: «Одна из самых тяжелых для меня гонок за карьеру в «Формуле-1»

Пилот подвел итоги Гран-при Бельгии, отметив, что остался очень доволен попаданием в топ-10.

«Да, это была одна из самых тяжелых для меня гонок за карьеру в «Формуле-1», было очень напряженно. Хорошая новость в том, что наша машина была быстра на прямых. При этом по нам ударило то, что сегодня на трассе было очень жарко – температура была намного выше, чем в пятницу и субботу. Из-за этого износ шин заметно усилился и нам стало намного сложнее.

На втором, точнее последнем отрезке, я уже начал думать о том, чтобы вообще пойти на тактику с тремя пит-стопами, но мы все-таки удержались и, к счастью, смогли удержать позади соперников, которые ехали в DRS-паровозике. Нужно было просто не допускать ошибок, и на финише я был просто рад тому, что все закончилось», – рассказал Албон.

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