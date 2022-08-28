Карлос Сайнс: «У нас были большие проблемы с перегревом шин, машина сильно скользила по трассе»

Пилот подвел итоги Гран-при Бельгии, поделившись мнением о том, как для команды сложилась гонка.

«К сожалению, гонка сложилась тяжелее, чем ожидалось. Мы хорошо провели старт, а также хорошо провели рестарт после появления машины безопасности, но у нас просто не было темпа.

У нас были большие проблемы с перегревом шин, машина сильно скользила по трассе. По какой-то причине наша машина не очень хорошо работала в этот уик-энд. Но в итоге мы все равно финишировали на подиуме, мы принимаем такой результат», – рассказал Сайнс.

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