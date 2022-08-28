Тото Вольфф о Пиастри: «Некоторым ребятам надо осторожнее твитить. Я верю в карму и порядочность, но не мне судить»

Исполнительный директор напомнил о карме.

При этом Вольфф подчеркнул, что не располагает подробностями о контракте резервиста «Альпин». Оскар, как ожидается, будет выступать в 2023 году за , несмотря на требования .

После объявления «Альпин» о повышении до боевого пилота Пиастри написал в твиттере, что заявление сделано без его ведома и является неправдой.

«У меня есть более важные проблемы, чем сидеть на балкончике как в «Маппет-шоу» и следить за разворачивающимся зрелищем.

Считаю, важно уважать юниорские программы. Я думаю, некоторым ребятам надо осторожнее твитить о многонациональных организациях.

Но я ничего не знаю о контракте. Я верю в карму. Я верю в порядочность. Однако не мне судить – как я уже сказал, я не в курсе юридических моментов», – сообщил Вольфф.

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