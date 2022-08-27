Тото Вольфф: «На мой взгляд, это была худшая квалификация «Мерседеса» за последние десять лет»

Исполнительный директор остался крайне недоволен выступлением команды в квалификации к и большим отставанием от .

«Нельзя выиграть поул, пусть и сделав это в совсем других условиях и на другой трассе, а через три недели оказаться в 1,8 секунды от лучшего времени. Так что есть что-то, чего мы совершенно точно не понимаем – или что-то, что явно идет не так.

Понятно, что «Ред Булл» здесь находится в своей лиге, а ближайшие преследователи из «Феррари» отстают на 0,8 секунды. Но нас это никак не утешает. Но мой взгляд, для меня это была худшая квалификация за последние десять лет. И вне зависимости от того, с каких позиций мы в итоге будем стартовать в гонке, мы считаем совершенно неприемлемой такую разницу – три недели назад мы были на поуле, а сейчас оказались вообще ни на что не способны.

Если бы понимали, что именно не так с машиной, мы бы могли что-то изменить, улучшить настройки. Но у машины очень плохое лобовое сопротивление. Льюис сказал, что на прямой за его болидом как будто был раскрыт парашют.

Машина ведет себя очень нестабильно. Есть недостаточная поворачиваемость в 8 и 9 поворотах. Машина прыгает на высоких скоростях, гонщики не чувствуют уверенности. То есть, за весь уик-энд я не слышал ни одного хорошего высказывания о поведении машины. Так что теперь пришло время принять это и решить, что делать с машиной следующего года», – рассказал Вольфф.

Ферстаппен выиграл квалу в Бельгии, но будет стартовать с последних мест. Сайнс – на поуле

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