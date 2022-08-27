Карлос Сайнс о том, сразится ли Ферстаппен за победу: «Да, думаю»

Пилот считает, что штраф не станет помехой для из «Ред Булл».

Ферстаппен показал лучшее время в квалификации к , но начнет гонку 15-м из-за замены двигателя. Сайнс стартует первым.

«Да, думаю, – ответил Карлос на вопрос о том, сразится ли Макс за победу. – Если бы я проехал такой круг, то тоже был бы уверен, что смогу закрыть отставание и побороться, если впереди что-то произойдет или появится машина безопасности».

Испанец также прокомментировал свое выступление в квалификации:

«Первая попытка в третьем сегменте вышла более чистой. На круге выезда была неразбериха, все игрались со слипстримом и смотрели, кто возглавит пелотон. Мне пришлось ехать первым, и слипстрима не было.

Первого круга хватило для второй позиции, которая, как я знал, принесет мне поул. Но отставание от Макса и озадачило. Интересно, что будет завтра в гонке».

Ферстаппен выиграл квалу в Бельгии, но будет стартовать с последних мест. Сайнс – на поуле

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