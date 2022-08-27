Шарль Леклер: «Такое отставание от Ферстаппена вызывает беспокойство»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Бельгии, признав, что отставание от Макса Ферстаппена вызывает у него беспокойство.
В завтрашней гонке Леклер после моторного штрафа будет стартовать 16-м, прямо позади Ферстаппена.
«У нас еще есть некоторый потенциал, потому что мы не оптимальным образом провели подготовительный круг. Однако такое отставание от Макса Ферстаппена вызывает беспокойство.
Соперники невероятно быстры, и так было с самого начала уик-энда, и мы не можем объяснить причину такого отставания. Нам нужно работать. Завтра постараемся сделать что сможем, но соперникам, как кажется, удалось найти что-то в этот уик-энд. Они слишком быстры – сегодня мы ничего не могли сделать», – рассказал Леклер.
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