Льюис Хэмилтон: «Отставание в 1,8 секунды – удар по зубам. Не буду скучать по этой машине «Мерседеса»

сравнил квалификацию в Спа с ударом по зубам.

Хэмилтон показал седьмое время, его напарник Джордж Расселл – восьмое. Из-за моторных штрафов у соперников Льюис начнет Гран-при Бельгии четвертым.

«Все работают над улучшениями. На старте уик-энда мы были настроены очень оптимистично и считали, что сможем приблизиться, но отставание в 1,8 секунды – настоящий удар по зубам.

У нас по-прежнему проблемы с машиной, и мы точно не будем скучать по ней в конце года. На мой взгляд, главное – сосредоточиться на создании болида на следующий сезон.

Команды, которые нас опережают, находятся в другой лиге, и сегодня наша машина выглядела совсем по-другому. Впереди большая работа, и до конца сезона мы будем делать все, что можем», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

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