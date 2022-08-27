Джордж Расселл о штрафе Ферстаппена: «Наверное, Макс все равно победит»

Гонщик Джордж Расселл считает, что может победить с 15-й стартовой позиции.

Пилот «Ред Булл» стал быстрейшим в квалификации к Гран-при Бельгии, но получил штраф за замену мотора. Расселл, показавший восьмое время, высказал свое разочарование отставанием от лидеров.

«Трудно понять, почему я отстаю на 1,8 секунды после поула на прошлом этапе. И дело не только в Максе – мы проиграли «Альпин» шесть десятых.

Когда погода холодная, у нас проблемы. Мы видели такое в Имоле и еще много раз по пятницам. Такое ощущение, что мы не можем заставить шины работать. Это разочаровывает», – признался Расселл.

Джордж поделился прогнозом на гонку:

«Я уверен, что завтра наш темп будет лучше, чем у «Альпин», и «Уильямса», но мы по-прежнему будем проигрывать от полсекунды до секунды и .

Наверное, Макс все равно победит с таким темпом. Шарль [Леклер] будет прорываться, но, думаю, вряд ли доберется до подиума. Карлос [Сайнс] и Чеко [Перес] будут в борьбе, Макс довольно быстро прорвется через пелотон, так что не знаю – нам нужно понять проблемы за ночь. Квалификации – наше слабое место. Постараемся завтра быть быстрее.

[Настроение в команде] не очень хорошее, конечно. Мы хотим большего. Седьмое и восьмое места для «Мерседеса» в квалификации – не тот результат, на который мы рассчитываем. Мы знаем, что машина позволяет занимать более высокие позиции».

Ферстаппен выиграл квалу в Бельгии, но будет стартовать с последних мест. Сайнс – на поуле

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