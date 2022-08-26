Шарль Леклер: «Основное внимание приковано к подготовке к гонке»

Пилоты и подвели итоги пятничных свободных заездов перед .

Леклер: «Здорово вернуться за руль болида после перерыва. Сегодня мы проехали достаточно большое количество кругов, работая на трассе в переменчивых условиях – дождь то и дело начинался и прекращался на разных участках трека.

Пока сложно определить расстановку сил в пелотоне в этот уик-энд, поскольку все команды работали по совершенно разным программам. Завтра наше основное внимание будет приковано к подготовке к гонке, поскольку с учетом штрафа квалификация в этот уик-энд для нас не так важна».

Сайнс: «В целом пятница прошла хорошо. В первой практике я чувствовал себя комфортно, у машины был хороший баланс. Во второй практике мы попробовали несколько изменений настроек, но они сработали не совсем так, как мы ожидали, и ощущения несколько ухудшились.

Тем не менее, я уверен в том, что мы знаем, в каких областях должны прибавить, чтобы улучшить время на круге, а темп на длинной дистанции был нормальным. Так что я уверен, что мы находимся на хороших позициях».

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