Руководитель «Астон Мартин»: «Алонсо довольно молодой гонщик, у нас нет никаких опасений»

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак не исключает, что может провести в «Формуле-1» еще пять лет.

В планируют развивать команду с прицелом на то, чтобы войти в число претендентов на титул в течение пяти лет. И Крак считает, что испанец, который будет выступать за «Астон Мартин» со следующего сезона, вполне может дождаться шанса выиграть титул в составе британской команды.

«Честно говоря, я бы не был удивлен такому развитию событий. Так что да, мы уверены в долгосрочных перспективах. Как говорится, возраст в 40 лет сейчас – это 30 лет раньше. Так что с этой точки зрения Фернандо довольно молодой гонщик (смеется). У нас нет никаких опасений. Фернандо по-прежнему демонстрирует то, что он очень быстр, и не думаем, что он будет терять в скорости.

Фернандо видит в нашей команде большой потенциал. Мы здесь не для того, чтобы бороться с . Мы здесь, чтобы гоняться со всеми, бороться со всеми соперниками. И переход Фернандо к нам тоже придаст команде уверенности, а также показывает то, что сам Алонсо верит в наши перспективы», – рассказал Крак.

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