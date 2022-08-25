Стефано Доменикали: «Не считаю, что «Андретти» или другая 11-я команда повысят ценность «Ф-1»

Руководитель «Формулы-1» не считает, что серии нужно больше команд.

В частности, Доменикали упомянул «Андретти», которая стремится попасть в «Ф-1».

«Если мы хотим повысить ценность «Формулы-1», проблема не в количестве. Важно понять, что существует не только команда, которая высказывается громче всех, но и другие. «Андретти» больше остальных высказывалась по поводу своего запроса, однако остальные делали то же самое иначе.

Мы оцениваем не только «Андретти». Другие команды понимают, что конструктивнее действовать в тишине, и уважают наши порядки. Я не считаю – и всегда так говорил – что большее количество команд повысит ценность чемпионата. Но существует протокол, и все, включая «Андретти», ему следуют. Такая ситуация на сегодняшний день.

Сейчас обсуждается новый регламент на сезон-2026, и все производители – как существующие, так и те, кто, возможно, появятся – говорят, что время бежит очень быстро. «Формуле-1» нужны надежные команды и производители – с полной нацеленностью на чрезвычайно долгосрочное будущее. Но, как я уже упомянул, не думаю, что увеличение необходимо и принесет большую пользу «Ф-1».

Гораздо больше участников хотят войти, чем выйти, это плюс. На сегодняшний день в «Формуле-1» требуется невероятный уровень профессионализма и вложений – не на один сезон, а на долгий срок. Существует интерес со стороны многих производителей, а также многих команд. Текущие коллективы могут вести с ними обсуждения, если считают, что они (новички) слабы или не имеют будущего. Это еще один фактор: текущие участники понимают, что производители и другие команды хотят оставаться в бизнесе. На мой взгляд, это повышает ценность «Формулы-1», – сказал глава серии.

Марио Андретти о заявке сына на создание команды «Ф-1»: «Производители приходят и уходят, а для нас гонки – это жизнь»

Пока в «Ф-1» ломятся мировые бренды вроде «БМВ» и «Ауди», «Альфа Ромео» думает об уходе и не видит будущего. Что не так-то?

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