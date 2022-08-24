Гран-при Бельгии-2022. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь 14-го этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Бельгии.

Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» на автодроме «Спа-Франкоршам» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Спа-Франкоршам, Спа

26-28 июля 2022 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 15:00 🌤️

2-я практика: 18:00 🌤️

Суббота

3-я практика: 14:00 🌤️

Квалификация: 17:00 🌤️

Воскресенье

Гонка: 16:00 🌤️

Расписание заездов «Формулы-2» и «Формулы-3»

Пятница

Практика «Ф-3»: 11:25

Практика «Ф-2»: 12:35

Квалификация «Ф-3»: 16:30

Квалификация «Ф-2»: 19:30

Суббота

1-я гонка «Ф-3»: 11:35

1-я гонка «Ф-2»: 19:00

Воскресенье

2-я гонка «Ф-3»: 9:50

2-я гонка «Ф-2»: 11:20

время московское

📰 Главные новости перед Гран-при Бельгии: «Ф-1» не вернется в Россию, у Квята технические проблемы в NASCAR (опять!), принят моторный регламент-2026

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