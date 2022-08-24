Гран-при Бельгии-2022. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь 14-го этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Бельгии.
Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» на автодроме «Спа-Франкоршам» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Спа-Франкоршам, Спа
26-28 июля 2022 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 15:00 🌤️
2-я практика: 18:00 🌤️
Суббота
3-я практика: 14:00 🌤️
Квалификация: 17:00 🌤️
Воскресенье
Гонка: 16:00 🌤️
Расписание заездов «Формулы-2» и «Формулы-3»
Пятница
Практика «Ф-3»: 11:25
Практика «Ф-2»: 12:35
Квалификация «Ф-3»: 16:30
Квалификация «Ф-2»: 19:30
Суббота
1-я гонка «Ф-3»: 11:35
1-я гонка «Ф-2»: 19:00
Воскресенье
2-я гонка «Ф-3»: 9:50
2-я гонка «Ф-2»: 11:20
время московское
📰 Главные новости перед Гран-при Бельгии: «Ф-1» не вернется в Россию, у Квята технические проблемы в NASCAR (опять!), принят моторный регламент-2026
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