Макс Ферстаппен: «Обновления «Спа» сделали ее больше похожей на трек старой школы – добавление гравийных ловушке стало хорошей идеей»

Пилот рассказал, с каким настроем подходит к , где сезон возобновится после летнего перерыва.

При этом трасса была модернизирована с целью повышения уровня безопасности. В рамках модернизации на трассу в четырех поворотах вернули гравийные ловушки – в том числе это касается «Радийона» и «О’Руж».

«Обновления трассы сделали ее более старомодной, похожей на трек старой школы – думаю, что добавление гравийных ловушек стало хорошей идеей. «Спа» – моя любимая трасса, так что я с нетерпением жду начала гоночного уик-энда. Судя по всему, по ходу уик-энда также можно ждать дождь, что лишь осложнит задачу. Но, к счастью, нашей команде нравятся испытания.

Я чувствую, что готов вернуться к гонкам после летнего перерыва, хорошо отдохнув. Ко мне определенно вернулось желание гоняться. Нас ждет напряженный отрезок из трех Гран-при подряд, но мы готовы к этому, потому что все хорошо отдохнули», – рассказал Ферстаппен.

Этап главной гоночной серии России – Фестиваль скорости, но там нечего делать. Организация и забота о новых фанах – грусть

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