MotoGP. Мир пропустит Гран-при Сан-Марино из-за перелома лодыжки

Пилот «Сузуки» Хоан Мир пропустит Гран-при Сан-Марино на трассе в Мизано.

Чемпион MotoGP 2020 года получил перелом лодыжки в аварии на Гран-при Австрии и не успеет восстановиться к гонке в Мизано, которая пройдет 4 сентября.

Медицинское обследование, помимо небольшого перелома, выявило повреждения связок и костей и Мир не сможет участвовать в любой гоночной деятельности в течение минимум двух недель.

При этом испанец уверен, что успеет восстановиться к домашнему для себя Гран-при Арагона 18 сентября и пропустит всего одну гонку.

В пока не определились с тем, кто именно заменит Мира на -Марино.

Чемпион MotoGP 2020 года Мир сломал лодыжку в аварии на Гран-при Австрии

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