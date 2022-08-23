«Альпин» готова провести практики с Пиастри, несмотря на возможный суд по поводу контракта

«Альпин» не отказывается от своих обязательств по отношению к чемпиону «Формулы-2» Оскару Пиастри.

До летнего перерыва спортивный директор команды Алан Пермейн сообщал, что «Альпин» проведет практики с Пиастри – возможно, на Гран-при Бельгии или Италии. С 2022 года каждый коллектив «Ф-1» обязан хотя бы дважды за год посадить в кокпит новичка.

Однако после того, как решил уйти в в 2023 году, между Пиастри и «Альпин» возникла конфликтная ситуация. Оскар опроверг заявление команды о том, что он будет представлять ее в следующем сезоне. В «Альпин» уверены, что у них есть действующий контракт с австралийцем, и готовы обратиться в суд в случае необходимости. По информации Auto Hebdo, слушания могут состояться в октябре.

Тем не менее, сообщила французскому изданию, что выполнит все обязательства перед Пиастри: он будет работать на симуляторе и в машине, в том числе в пятничных тренировках – но не в Спа. Auto Hebdo предполагает, что команда ждет, пока утрясется ситуация, и гонщик вряд ли сядет в болид «Ф-1» в течение ближайших трех этапов, которые пройдут подряд (Гран-при Бельгии, Нидерландов и Италии).

Оскар предположительно заменит в . В то же время будущее самого Риккардо в «Ф-1» остается под вопросом.

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