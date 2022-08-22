Кевин Магнуссен: «Шестое место в Кубке конструкторов станет для «Хааса» просто огромным шагом вперед»

Пилот «Хааса» рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.

В данный момент «Хаас» занимает 7-е место в Кубке конструкторов, отставая от «Альфа Ромео» на 17 очков. При этом соперников из и американская команда опережает на 7 и 14 очков соответственно.

«Возможно, мы немного откатились назад, так что если в итоге новинки позволят нам вернуться на тот уровень, где мы находились в начале сезона, это будет неплохо. Конечно, всегда надеешься на нечто большее, но сейчас у нас нет таких ожиданий.

Надеюсь, что в оставшихся гонках сезона мы сможем побороться с за шестое место в Кубке конструкторов. Ведь для такой результат станет просто огромным шагом вперед – быть на явно последнем, десятом месте, и тут прыгнуть на шестое.

В «Формуле-1» сделать такой шаг очень трудно. Так что сейчас шестое место в общем зачете для нас скорее мечта, если хотите. Седьмое место у нас есть сейчас. И защитить его до конца сезона уже будет неплохим достижением», – рассказал Магнуссен.

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