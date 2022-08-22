Экклстоун не признал вину в налоговом мошенничестве с активами стоимостью в $472 млн

Бывший руководитель «Формулы-1» выступил в суде по поводу обвинений в налоговом мошенничестве.

Экклстоуна подозревают в том, что он не декларировал зарубежные активы стоимостью более 400 миллионов фунтов (472 миллиона долларов по нынешнему курсу).

91-летний бизнесмен не признал вину. Берни заявил, что создал только один траст в пользу своих дочерей и не являлся учредителем или бенефициаром каких-либо еще трастов за пределами Великобритании, созданных с целью получения незадекларированной выгоды.

После заседания Экклстоуна отпустили под залог. Рассмотрение дела состоится 19 сентября.

Экклстоуну предъявят обвинения в налоговом мошенничестве из-за незадекларированных активов стоимостью более $475 млн

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