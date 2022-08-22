Маттиа Бинотто: «Большой вопрос, как контролируется соблюдение финансового регламента «Ф-1»

Руководитель «Феррари» считает, что непросто контролировать траты команд «Формулы-1».

В 2022 году потолок расходов изначально составил 141,2 миллиона долларов. Затем сумму подняли на три процента из-за инфляции.

«Я полностью доверяю ФИА, но финансовый регламент – совсем новая вещь. Посмотрите на технические правила – их разрабатывали многие годы. А [потолок расходов] является чем-то неизведанным и для ФИА, и для команд. Требуется время, чтобы изучить правила, интерпретировать их, прояснить, контролировать и следить за их соблюдением.

В ФИА за финансовой составляющей следят три, четыре или пять человек, а за техническими вопросами – десятки. Предполагаю, что через несколько лет наблюдать за тем, что происходит с бюджетами, будут десятки человек.

Так что это придет со временем. А пока это большой вопрос, и нужно его проработать. Я считаю, что одна из задач ФИА и долг команд – поспособствовать корректному мониторингу. Но нам всем нужно понимать – как обстоят дела прямо сейчас? Большой вопрос», – утверждает Бинотто.

«Ред Булл» поменяет шасси по ходу сезона, чтобы приблизиться к «Феррари» по массе (AMuS)

Карлос Сайнс: «Уважение к Бинотто в «Феррари» огромно, он точно ведет команду в верном направлении»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram