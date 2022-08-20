Карлос Сайнс: «Уважение к Бинотто в «Феррари» огромно, он точно ведет команду в верном направлении»

высоко оценивает способности руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто.

«Для меня Маттиа сыграл очень важную роль. Когда я переходил в «Феррари», он поверил в меня, пожалуй, больше, чем кто-либо еще, и подписал меня. Я должен был приносить результат, чтобы доказать, что он прав.

С тех пор у нас прекрасные отношения, я считаю его отличным лидером команды. Внутри коллектива уважение к нему огромно, он точно ведет нас в верном направлении», – признал гонщик Скудерии.

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