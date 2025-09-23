  • Спортс
  Карлос Сайнс о шансах снова попасть на подиум: «Вряд ли мы сможем этого добиться. Из оставшихся лучшей будет трасса в Лас-Вегасе»
Карлос Сайнс о шансах снова попасть на подиум: «Вряд ли мы сможем этого добиться. Из оставшихся лучшей будет трасса в Лас-Вегасе»

Сайнс сомневается в возможности еще раз попасть на подиум.

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс поделился мнением о шансах повторить успех на Гран-при Азербайджана и еще раз попасть на подиум в одной из оставшихся гонок нынешнего сезона.

Сайнс отметил, что считает это маловероятным, и что на некоторых трассах «Уильямсу» будет сложно даже просто попасть в топ-10 и набрать очки.

«Если честно, вряд ли [в оставшихся гонках сезона] мы сможем добиться чего-то подобного и тем более чего-то большего. Думаю, что подиум, только если не случится чего-то совсем безумного, это наш лучший шанс.

Вероятно, из оставшихся лучшей для «Уильямса» будет трасса в Лас-Вегасе, где у нас может быть шанс попасть в топ-5 или топ-6. Это тот результат, которого мы порой способны добиться, если все идет хорошо. Хотя это все равно будет очень тяжелой задачей, но я буду бороться.

Но вот что касается остальных гонок…Например, я не думаю, что на Гран-при Катара мы вообще сможем заработать очки. Вот насколько сильно варьируется форма команды [в зависимости от характеристик трассы].

С другой стороны, у нас еще будут гонки в Остине и Мехико. Там «Уильямс» должен быть типичной командой из середины пелотона, способной набрать очки. Так что посмотрим, что случится в этих гонках», – рассказал Сайнс.

«Везучий засранец». Лучшие факты о неожиданном подиуме «Уильямса»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Гран-при Азербайджана
logoУильямс
Гран-при США
logoГран-при Катара
logoГран-при Лас-Вегаса
logoГран-при Мексики
logoФормула-1
logoКарлос Сайнс
