Жак Вильнев: «Среди новичков меня действительно впечатляет Бортолето»

Вильнев видели Бортолето среди новичков «Ф-1».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев рассказал о том, что среди новичков чемпионата наибольшее впечатление на него производит Габриэл Бортолето .

«Кто меня действительно впечатляет среди новичков – так это Габриэл Бортолето. Он начал сезон на очень хорошем уровне, демонстрируя свою конкурентоспособность. Но затем сделал шаг назад и взял паузу, понимая, что ему нужно многому научиться – и наблюдая за тем, как действует Нико Хюлькенберг .

И теперь Бортолето с каждой гонкой делает шаг вперед, прибавляет, при этом сохраняя концентрацию. Так что мне правда любопытно, как далеко сможет зайти Бортолето и чего сумеет добиться», – рассказал Вильнев.

