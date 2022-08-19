MotoGP рассматривает введение спринтов на каждом Гран-при 2023 года

MotoGP может последовать примеру «Формулы-1» и ввести спринт-гонки.

«Ф-1» провела три спринта в прошлом сезоне. В 2022 году также пройдут три коротких заезда.

Промоутер MotoGP «Дорна» поднимала данную тему в ходе опроса болельщиков. Идею обсудят перед Гран-при Австрии, который состоится в ближайшие выходные.

Как сообщает Autosport, MotoGP рассматривает проведение спринтов на каждом этапе 2023 года. Предполагается, что гонщики будут проезжать половину дистанции Гран-при и получать половинчатые очки. Стартовая решетка основного заезда, по всей видимости, по-прежнему будет определяться по итогам квалификации, а не спринта. Из-за нового формата придется пожертвовать одной из практик и воскресным разогревом.

Большая часть производителей поддерживает изменения.

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