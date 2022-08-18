MotoGP. Марк Маркес: «Намерен гоняться в этом году. Не буду ждать, пока наберу 100-процентную форму»

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес рассказал, что надеется вернуться к гонкам в обозримом будущем.

Пилот выступил лишь на шести Гран-при в текущем сезоне, после чего ему провели четвертую операцию на плече, которое он повредил в 2020 году.

«Я намерен провести гонки в нынешнем году, это правда. На следующей неделе я получу ответ, возможно это или нет.

Я чувствую себя довольно хорошо. В конце концов, я перенес четыре операции, но рука хотя бы работает нормально. Я уже провожу упражнения, что раньше было невозможно. На следующей неделе у меня важное обследование: врачи поймут, можно ли увеличивать нагрузку, и [это определит] когда я смогу вернуться на байк.

Не хочу говорить, что проведу одну гонку, две, три. Пока не знаю. На следующей неделе мне скажут, какова ситуация с костью. Если все в порядке, я начну работать [над возвращением]. Вернусь, когда почувствую себя готовым, потому что важно получить практику перед сезоном-2023.

Когда я буду ощущать себя на 70-80 процентов, когда пойму, что могу пилотировать байк MotoGP более-менее хорошо, то вернусь. Ведь это заключительная стадия восстановления – лучше всего быть на байке. Ты не можешь ждать, пока наберешь 100-процентную форму», – заявил испанец.

MotoGP. Марк Маркес: «До операции рассчитывал гоняться год-два, теперь появилась надежда»

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