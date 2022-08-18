Фернандо Алонсо: «Я никогда не уйду из гонок. На «Дакаре» можно выступать до самой старости»

сообщил, что намерен заниматься гонками всю жизнь.

Пилот пока не знает, когда завершит карьеру в «Формуле-1». Испанец проведет следующий сезон в .

«У меня нет четких планов. Спорт – это наша жизнь, так всегда было, с детства. Понятно, что у нас есть срок годности, мы не можем заниматься этим до 65 лет, как на других работах. Когда я покидал «Ф-1» [в 2018 году], то был психологически и физически измотан, а сейчас не чувствую такой усталости.

Не могу сказать, надолго ли останусь в «Ф-1». После «Ф-1» есть другие категории, не столь требовательные: перелетов меньше, календарь не такой насыщенный. Я всегда привожу в пример «Дакар» – прекрасный опыт, которым я наслаждался по полной. Можно проводить три или четыре ралли в год, кое-какие тесты для подготовки к «Дакару» и гоняться до самой старости.

Я никогда не уйду из гонок. Тем не менее, наиболее требовательную серию я покину раньше. Я уйду из «Ф-1», когда пойму, что она больше не приносит мне счастья. Прямо сейчас ситуация обратная», – сказал 41-летний пилот.

Алонсо выступал на ралли-рейде «Дакар» в 2020 году и занял 13-е место в классе внедорожников.

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