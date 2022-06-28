MotoGP. Марк Маркес: «До операции рассчитывал гоняться год-два, теперь появилась надежда»

Пилот «Хонды» рассказал о своем состоянии после операции.

Шестикратный чемпион MotoGP был вынужден прервать сезон-2022 из-за четвертого хирургического вмешательства после перелома плеча в 2020 году.

29-летний гонщик признался, что до операции не рассчитывал пилотировать байк более одного-двух сезонов.

«Идея о том, что, возможно, потребуется еще одна операция, появилась в сентябре прошлого года. Когда начались Гран-при, я понял, что ограничения очень серьезные. Я хотел провести весь сезон, зная об ограничениях и скрывая дискомфорт.

Определяющим моментом стал Гран-при Франции, когда все было готово для 3D-томографии. Мы приняли решение провести новую операцию. До нее я был в хорошем настроении, однако потом мне стало хуже из-за анестезии и боли. Первые два-три дня прошли плохо, однако я понимал, какими будут ощущения, так как плечо оперировали не в первый раз.

Сейчас я чувствую себя хорошо, боли уже нет. Рука по-прежнему обездвижена, и я провожу легкие пассивные упражнения.

Сегодня я чувствую надежду. Из-за того, как приходилось пилотировать и соревноваться, я не думал о том, чтобы долго продолжать гоняться на байке – может, [остался бы на] год или два. После хирургического вмешательства появилась надежда на выступления без боли и удовольствие от пилотажа.

Я жду, когда мне сделают рентгеновский снимок – это будет через шесть недель после операции. В зависимости от результатов мы выберем путь восстановления. Пока я наслаждаюсь своего рода отпуском, потому что пока не могу на 100 процентов начать реабилитацию.

Хочу еще раз поблагодарить вас за поддержку. Я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы снова соревноваться и вернуться к хорошим временам», – написал Маркес в открытом письме болельщикам.

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