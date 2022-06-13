Гран-при ЮАР может вернуться в календарь «Ф-1» уже в 2023 году (RN365)

Гран-при ЮАР может появиться в календаре «Формулы-1» уже в 2023 году.

Как стало известно RacingNews365, босс «Формулы-1» после гонки в Баку сразу вылетел в Йоханнесбург для проведения переговоров с организаторами.

Промоутерами Гран-при ЮАР выступает компания SA Grand Prix Corporation, которая не первый год работает над возвращением этапа в календарь чемпионата. Ее руководителем является Уоррен Шектер – племянник чемпиона «Формулы-1» 1979 года Джоди Шектера. Также в переговорах будет участвовать и владелец трассы «Кьялами».

Стороны надеются договорится о проведении гонки уже в 2023 году, но для этого требуется найти компромисс по ряду вопросов. Многое зависит от того, какую сумму за право проведения Гран-при будут требовать в «Либерти», а также смогут ли организаторы получить финансовую поддержку со стороны правительства ЮАР. Также в случае успеха переговоров трассе потребуется модернизация в ряде областей.

В случае успеха переговоров Гран-при ЮАР, скорее всего, будет проводится либо в марте-апреле, либо октябре-ноябре. Варианты с мая по сентябрь вряд ли подойдут из-за слишком холодной погоды.

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