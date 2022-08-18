Марк Хьюз: «Увольнения и культура страха в «Феррари» – абсолютно неверный подход»

Обозреватель и технический эксперт The Race Марк Хьюз предостерег Маттиа Бинотто от увольнения сотрудников «Феррари».

Экс-пилот «Формулы-1» Марк Зурер заявлял, что Скудерии необходимо выгнать всех стратегов. Хьюз придерживается противоположной точки зрения.

«Увольнения – подход, который «Феррари» часто применяла, если не считать эру и . В итоге команда скатывалась все ниже и ниже, функционировала в культуре страха.

Бинотто изменил ситуацию. Возможно, пока ему не удалось дополнить это работой над ошибками, принятием и устранением недостатков без создания атмосферы страха. Ему не нужна культура страха, и от нее весьма успешно избавились. Также он руководил созданием наиболее впечатляющей машины «Феррари» за долгие годы.

Так что я считаю, что он совершил гораздо больше правильных действий, чем ошибочных. Но болельщиков «Феррари» разочаровывает, что какие-то вещи повторяются снова и снова, по одним и тем же причинам. Если соединить подход Бинотто с культурой, которую мы давно видим в топ-коллективах вроде и – я говорю об устранении недостатков – команда станет очень грозной.

Увольнение человека, ответственного за ошибку, стало бы абсолютно неверным решением», – считает Хьюз.

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