Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Уволил бы всех стратегов «Феррари»

Бывший гонщик «Формулы-1» Марк Зурер предложил радикальное решение проблем «Феррари» со стратегией.

В нынешнем сезоне Скудерия потеряла массу очков из-за сомнительных действий пит-уолл.

«Они делают неверный выбор снова и снова – остается лишь покачать головой. Я бы уволил всех стратегов! Невероятно, что они так часто ошибаются.

Кто-то из топ-менеджеров должен задаться вопросом: «Чем они занимаются? У нас быстрейшая машина в пелотоне». Необходимо, чтобы кто-то [из руководства компании] сделал заявление на камеру. Может, поэтому все так происходит», – сообщил Зурер.

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В предподиумной комнате гонщиков «Ф-1» просят не материться. Потому над стратегией «Феррари» там просто смеются

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