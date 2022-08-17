Маттиа Бинотто: «Я подавлен, когда отказывает мотор «Феррари», ведь я сам возглавлял этот отдел»

рассказал, что глубоко переживает сходы пилотов «Феррари», несмотря на видимое спокойствие.

дважды сходил из-за проблем с силовой установкой, лидируя в гонке – это случилось в Азербайджане и Испании.

«Это очень тяжелые моменты по двум причинам. Во-первых, если речь об отказе мотора, я сам в прошлом возглавлял этот [отдел]. Всегда неприятно видеть дымящийся двигатель. Я бы сказал, что чувствую себя подавленным. И, естественно, лидируя в гонке, как было с Шарлем в Баку и, можно даже сказать, с Карлосом [Сайнсом] в Австрии, ты точно не хочешь столкнуться с такими проблемами.

Я сохраняю спокойствие, но, поверьте, внутри я подавлен. Тебе нужно несколько секунд, чтобы отреагировать, а потом необходимо думать о следующих шагах. Что надо изменить? Не только с технической точки зрения, но и с командной. Как я могу повлиять? Как сделать, чтобы все оставались спокойными и сосредоточенными, а также защищенными от атак извне?» – поделился руководитель Скудерии переживаниями.

Бинотто ответил на вопрос, случаются ли у него трудные моменты:

«Каждый день! Для меня это нелегкий путь с 2019 года, когда я стал руководителем команды. Мы пережили 2020-й, очень тяжелый сезон, затем 2021-й. В 2022 году мы сражаемся в числе лучших, но все равно есть гонки, когда мы не реализуем потенциал болида. Так что сезон непростой.

Но, пожалуй, скажу, что я счастлив на своей должности. Ведь я знаю, что у нас отличная команда, есть единство».

«Все шло идеально, пока не пропала мощность». Сезон «Феррари» – в восьми твитах Леклера: за эйфорией от поулов – грусть от провалов

«Феррари» коллапсирует: в Баку отказали три из шести машин из-за моторов, а у Сайнса полетела гидравлика. Ответа нет

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram