Технический директор «Альфа Ромео»: «Чжоу – сюрприз сезона»

Технический директор «Альфа Ромео» Ян Мошно впечатлен уровнем новичка Чжоу Гуаньюя.
«Для меня Чжоу – сюрприз сезона. Он отличный пилот. Он учится, сосредоточен на работе, его гоночные способности и обгоны впечатляют с самого начала.
Для новичка он выступает внушительно и не повреждает болид. Да, он поучаствовал в двух инцидентах, но в остальном пилотирует аккуратно, стабильно прогрессирует в квалификациях.
К счастью, в команде есть ориентир [Валттери Боттас], поэтому Чжоу понимает, над чем нужно работать. Но он раньше, чем ожидалось, достиг уровня, который мы наметили. Для нас это стало очень приятной неожиданностью, как, думаю, и для «Ф-1» в целом», – сказал специалист.
Чжоу набрал пять очков против 46 у Валттери Боттаса. В то же время китайский гонщик часто сталкивался с поломками.
Моншо рассчитывает, что во второй части сезона «Альфа Ромео» навяжет борьбу «Макларену» и «Альпин»:
«Я бы надеялся, что нам удастся испортить вечеринку парней в оранжевом и синем, и мы скажем свое слово в этом году. Позади лишь половина сезона. Надо стабильно показывать результат, привозить обновления. Если говорить о чистой скорости машины, мы можем бросить им вызов».
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