Чжоу Гуаньюй: «Пытаюсь рассказать миру, что китайцы хороши не только в настольном теннисе»

Пилот Чжоу Гуаньюй рассказал, что чувствует как единственный представитель Китая в «Формуле-1» в истории.

«Разумеется, я чувствую большое давление, но и большую поддержку. Хочется, чтобы люди в Китае интересовались автоспортом, и я вижу тенденцию: заниматься гонками стали больше. Потрясающе, когда ты представляешь этих людей в лучшей категории автоспорта.

Даже у меня на родине говорили, что пробиться в «Ф-1» невозможно, потому что гоночное развитие сильно отстает. Пилоты пытались выступать в Европе, но оказывались недостаточно быстры. Однако я всегда верил в себя. У меня был потенциал, и я подумал – почему я не могу стать первым [гонщиком из Китая в «Ф-1»]? Я пытаюсь рассказать миру и всем людям на родине, что мы можем делать то же, что и другие, что мы хороши не только в настольном теннисе. Мы способны совершить прорыв.

Моя следующая мечта – выступить перед домашними трибунами. Если это случится, будет безумно. Думаю, все трибуны заполнятся», – сообщил Чжоу.

в последний раз проводился в 2019 году. Пока неизвестно, вернется ли этап в Шанхае в 2023-м.

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