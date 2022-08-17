Ландо Норрис: «Я в «Макларене» ради побед в 2024-2025 годах, а не в этом сезоне»

Ландо Норрис рассчитывает на самые высокие цели в «Макларене», несмотря на скорость болида 2022 года.

Контракт британского гонщика рассчитан до конца 2025 года. Ландо завоевал один подиум в нынешнем сезоне и занимает седьмую строчку в чемпионате. Время побед придет через пару сезонов, считает Норрис.

«Я по-прежнему верю. Я подписал контракт с «Маклареном» не только ради этого сезона – в том смысле что «я буду побеждать в этом году». Я понимаю, что путь займет несколько сезонов. 2024 и 2025 годы – первый момент, когда у нас останется мало оправданий, если мы не окажемся на тех позициях, на которых должны быть.

Процесс еще идет. Аэротруба, симулятор – топ-команды оптимизируют маленькие детали, а мы в этом плане далеко позади. Чтобы побеждать, нужно действовать идеально во всех отношениях, на очень профессиональном уровне. В последние годы мы во многих аспектах не на том уровне, который необходим.

Конечно, порой это разочаровывает. Начало сезона вышло очень неудачным, но потом ты завоевываешь подиум или что-то такое, и надежда появляется. Но я понимаю, что я тут не ради побед в гонках в этом году, а ради побед через два-три года», – сообщил Ландо.

Ландо Норрис: «Болид «Макларена» совершенно не подходит моему стилю пилотажа»

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