Ландо Норрис: «Болид «Макларена» совершенно не подходит моему стилю пилотажа»

Ландо Норрис доволен адаптацией к неудобной для него машине 2022 года.

Норрис заработал 76 очков в нынешнем сезоне, его напарник – 19.

«Пожалуй, абсолютно невозможно утверждать, что болид сделан под меня. В данный момент то, что я хочу от машины, и то, что получаю – противоположные вещи. Я бы сказал, что сейчас болид совершенно не подходит моему стилю пилотажа.

Это не обязательно плохо – что есть, то есть, надо адаптироваться. Поэтому я считаю, что выступаю прилично и приспосабливаюсь к машине, которая не дает того, чего мне хочется. В этом смысле я прибавил за последние сезоны.

Я делюсь с командой мыслями и сообщаю, что, на мой взгляд, поможет ускориться. Иногда это слегка отличается от мнения Даниэля, но в целом наши взгляды совпадают. Безусловно, я стал высказываться больше. Я не особо люблю обсуждения, потому что у каждого своя работа, все в команде профессионалы. Но здорово, когда можешь чуть больше выступать и действовать увереннее в таких вопросах», – заявил Ландо.

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