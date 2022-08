Стефано Доменикали: «Я не продаю душу «Ф-1». Календарь был бы другим, если бы мы смотрели только на деньги»

Руководитель «Формулы-1» ответил на претензии по поводу календаря Гран-при.

В последние годы появились новые этапы в Катаре, Саудовской Аравии и США. В то же время под угрозой оказались классические Гран-при Монако и Бельгии.

«Деньги важны для всех, в том числе для нас. Однако значение имеют не только они, но и все остальные факторы. Если бы смотрели лишь на деньги, календарь был бы совсем другим.

Я не продаю душу «Формулы-1». Это естественные изменения, мы открыты всему миру», – сказал Доменикали в интервью Bild.

Кроме этого, несколько лет не проводятся гонки «Ф-1» в Германии. Доменикали объяснил, что немецкие партнеры не проявляют инициативу:

«Если я не звоню сам, то редко вижу и слышу новости из Германии. Они говорят, говорят, говорят, но, в конце концов, нужны факты. Для меня загадка, почему сегодня нельзя выстроить бизнес вокруг Гран-при».

Итальянец прокомментировал сделки со странами, законы которых противоречат ценностям программы «Ф-1» We Race As One:

«Благодаря «Ф-1» принимающая сторона оказывается в центре внимания, и первые успехи уже есть. В Саудовской Аравии женщинам четыре года назад разрешили водить автомобили».

