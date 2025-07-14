  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Карлос Сайнс о «Торо Россо»: «До недавнего времени команду использовали как игровую площадку»
1

Карлос Сайнс о «Торо Россо»: «До недавнего времени команду использовали как игровую площадку»

Сайнс высказался о подходе «Ред Булл» к воспитанию пилотов.

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс поделился воспоминаниями о своем дебюте в «Формуле-1» и первых шагах, сделанных в гоночной серии.

В 2015 году Сайнс начал выступать за «Торо Россо» (ныне «Рейсинг Буллз») вместе с Максом Ферстаппеном, который в итоге получил повышение до «Ред Булл». В то время как Сайнс провел в команде более двух лет, но по ходу третьего сезона перешел в «Рено».

«В 2015 году нужно было доказать, чего ты стоишь, думать только о себе. Мне нужно было постараться победить Макса Ферстаппена, а Максу нужно было постараться победить меня – и увидеть, кто из нас лучше.

Победив в таком соперничестве, ты мог попасть в «Ред Булл». Если тебе удавалось блеснуть, но не выиграть, ты оставался в «Торо Россо», оставался в «Формуле-1», получал шанс сделать карьеру. Если же напарник уничтожал тебя, то ты вылетал из «Формулы-1».

В «Торо Россо» была такая атмосфера, что нас с Максом тут же столкнули лбами, просто потому что…Я люблю «Торо Россо», люблю эту команду, но до недавнего времени ее использовали как игровую площадку, на которую Гельмут Марко и Кристиан Хорнер отправляли двух гонщиков, чтобы выяснить, кого из них можно посадить за руль болида «Ред Булл».

И эти два гонщика всегда стремились прежде всего победить друг друга. И я не критикую этот подход, ведь команда работала хорошо. Она подготовила отличных гонщиков для «Формулы-1». У «Ред Булл» все получилось с Себастьяном Феттелем, теперь получилось с Максом.

Сейчас за эту команду очень неплохо выступает Изак Аджар, а Лиам Лоусон восстанавливается после неудачного отрезка в «Ред Булл». Команда выполняет свое предназначение. Но да, в этой команде напарников всегда будут сталкивать лбами друг с другом», – рассказал Сайнс.

Как работал Хорнер в «Ред Булл»: открыл свободу для Ньюи и превращал «дерьмо в удобрение»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoРейсинг Буллз
logoРед Булл
logoГельмут Марко
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoСебастьян Феттель
logoКристиан Хорнер
logoКарлос Сайнс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Найджел Мэнселл о Пересе: «В «Кадиллаке» есть умные люди, надеюсь. Чеко хорошо выступал в 2024-м, помог Ферстаппену выиграть титул»
4вчера, 17:56
Себастьян Феттель: «Не жалею о переходе в «Феррари», но скорее ассоциирую себя с «Ред Булл»
13вчера, 17:23
«Ред Булл» «страшно боится» ухода Ферстаппена, решение по поводу сезона-2026 будет принято в ближайшие недели (De Telegraaf)
10вчера, 16:45
Маттиа Бинотто: «Феррари» слишком много лет не побеждала, сочувствую людям в Маранелло»
5вчера, 15:17
Журналист Бенсон: «Феррари» и «Альпин» должны учитывать минусы Хорнера, повлиявшие на увольнение из «Ред Булл»
4вчера, 14:26
«Феррари» опробует новую подвеску перед Гран-при Бельгии
5вчера, 13:52
Цунода покинет «Ред Булл» в конце 2025 года (GPblog)
16вчера, 13:00
Кими Антонелли о дебюте в «Ф-1»: «Слишком много гонок с нулем очков, не очень доволен»
2вчера, 12:17
Журналист Бенсон: «Хорнера уволили не из-за Йоса Ферстаппена, а из-за потери поддержки со стороны Ювидьи»
25вчера, 11:33
«Кадиллак» выберет опытного и молодого гонщиков. Шумахер, Чжоу, Другович, Вести претендуют на 2-й кокпит (AMuS)
6вчера, 10:10
Ко всем новостям
Последние новости
Четвертый этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) пройдет 19-20 июля на подмосковном автодроме ADM Raceway
14 июля, 11:55Фото
Первый федеральный автопробег «Путь» пройдет по маршруту, разработанному нейросетью
9 июля, 09:45Фото
Режиссер «Формулы-1» о трассе в Абу-Даби: «Это идеальное место для съемок»
2 июля, 14:50Кино
Солуковцев и Масленников одержали победу в абсолютном зачете второго этапа REC 2025 – Гран-при Спортса’‘
30 июня, 11:15Фото
Где смотреть Гран-при Великобритании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
230 июня, 06:15
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото