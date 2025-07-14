Карлос Сайнс о «Торо Россо»: «До недавнего времени команду использовали как игровую площадку»

Сайнс высказался о подходе «Ред Булл» к воспитанию пилотов.

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс поделился воспоминаниями о своем дебюте в «Формуле-1» и первых шагах, сделанных в гоночной серии.

В 2015 году Сайнс начал выступать за «Торо Россо» (ныне «Рейсинг Буллз ») вместе с Максом Ферстаппеном , который в итоге получил повышение до «Ред Булл». В то время как Сайнс провел в команде более двух лет, но по ходу третьего сезона перешел в «Рено».

«В 2015 году нужно было доказать, чего ты стоишь, думать только о себе. Мне нужно было постараться победить Макса Ферстаппена, а Максу нужно было постараться победить меня – и увидеть, кто из нас лучше.

Победив в таком соперничестве, ты мог попасть в «Ред Булл». Если тебе удавалось блеснуть, но не выиграть, ты оставался в «Торо Россо», оставался в «Формуле-1», получал шанс сделать карьеру. Если же напарник уничтожал тебя, то ты вылетал из «Формулы-1».

В «Торо Россо» была такая атмосфера, что нас с Максом тут же столкнули лбами, просто потому что…Я люблю «Торо Россо», люблю эту команду, но до недавнего времени ее использовали как игровую площадку, на которую Гельмут Марко и Кристиан Хорнер отправляли двух гонщиков, чтобы выяснить, кого из них можно посадить за руль болида «Ред Булл».

И эти два гонщика всегда стремились прежде всего победить друг друга. И я не критикую этот подход, ведь команда работала хорошо. Она подготовила отличных гонщиков для «Формулы-1». У «Ред Булл» все получилось с Себастьяном Феттелем , теперь получилось с Максом.

Сейчас за эту команду очень неплохо выступает Изак Аджар, а Лиам Лоусон восстанавливается после неудачного отрезка в «Ред Булл». Команда выполняет свое предназначение. Но да, в этой команде напарников всегда будут сталкивать лбами друг с другом», – рассказал Сайнс.

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