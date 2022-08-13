Дженсон Баттон: «Очень расстроюсь, если Бельгию уберут из календаря «Ф-1» – это одна из лучших трасс в мире»

Чемпион мира 2009 года выступил за сохранение в календаре «Формулы-1».

Контракт на проведение этапа на треке истекает в конце 2022 года. Предполагается, что в следующем сезоне гонка все же пройдет, однако официального подтверждения пока не поступало.

«Если Спа не будет, я очень расстроюсь. С Монако ситуация сложная, так как многое происходит за кулисами. Но если уберут Спа, то по другим причинам, не из-за того, что автодром плохой. Это одна из лучших трасс в мире, гонки потрясающие, пилоты ее любят, командам нравится туда приезжать.

Надо действовать осторожно. Мы понимаем, что – развлечение, и одно шоу на ТВ (Drive to Survive – Sports.ru) сделало ее очень популярной в Америке, и это здорово. Но гонки должны быть захватывающими, нужно приезжать на автодромы, которые способствуют отличной борьбе. Гонщики выдают гораздо больше, когда они довольны, а не думают: «Зачем мы сюда приехали? Тут скучно, мы не можем обгонять, слишком узко».

Мне нравится, что есть и городские трассы, и олдскульные. Мы не сможем приезжать только в центры городов, выбирать треки лишь из-за расположения. Это важно для трасс и стран – так мы получаем фанбазу. Если телезрители видят яркую гонку с борьбой, что тоже имеет значение», – сказал Баттон в подкасте WTF1.

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