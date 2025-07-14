Дженсон Баттон: «Расселл и Ферстаппен кажутся мне лучшим составом пилотов для «Мерседеса»

Баттон призывает «Мерседес» оставить Расселла.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон считает, что если команде «Мерседес» удастся осуществить переход Макса Ферстаппена , то более логичным шагом будет сделать его напарником Джорджа Расселла, а не молодого и пока менее стабильного Андреа Кими Антонелли .

«Для Макса это непростая ситуация. Ведь он так хорошо выступал за «Ред Булл », команда очень многое дала ему за все эти годы. В «Ред Булл» проектировали машину вокруг Ферстаппена, а он в этом очень хорош. За рулем болида «Ред Булл» никто не может сравниться с Ферстаппеном.

У него огромное преимущество. То есть, если сейчас Макс квалифицируется на 3-4 позиции, то напарник оказывается где-то 18-м. И если Макс перейдет в «Мерседес», то там все будет иначе. Потому что тот болид «Мерседеса» уже не будет спроектирован вокруг Макса. И сработает ли это в итоге? Я не знаю.

Ну, то есть лучший гонщик в мире должен быть способен сделать так, чтобы все получилось. И для Джорджа Расселла это тоже непростая ситуация. Ведь Джордж сейчас в отличной форме. Он конкурентоспособен. По его выступлениям в прошлом году против Льюиса Хэмилтона может было сделать вывод, что он способен бороться за титул.

Так что менять Расселла на Ферстаппена кажется мне немного странным ходом. Да, я знаю, что у них есть молодой Кими Антонелли, которому всего 18, и он будущая звезда. Но наверняка мы этого не знаем. В то время как Джордж хорош прямо сейчас, а команде в новую эру «Ф-1» будут нужны два максимально быстрых гонщика – в условиях смены регламента, новых болидов и новых двигателей. Так что Расселл и Ферстаппен кажутся мне лучшим составом пилотов для «Мерседеса», – рассказал Баттон.

Ферстаппен все-таки уходит в «Мерседес» – или нет? А что мешает?