  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Дженсон Баттон: «Расселл и Ферстаппен кажутся мне лучшим составом пилотов для «Мерседеса»
23

Дженсон Баттон: «Расселл и Ферстаппен кажутся мне лучшим составом пилотов для «Мерседеса»

Баттон призывает «Мерседес» оставить Расселла.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон считает, что если команде «Мерседес» удастся осуществить переход Макса Ферстаппена, то более логичным шагом будет сделать его напарником Джорджа Расселла, а не молодого и пока менее стабильного Андреа Кими Антонелли.

«Для Макса это непростая ситуация. Ведь он так хорошо выступал за «Ред Булл», команда очень многое дала ему за все эти годы. В «Ред Булл» проектировали машину вокруг Ферстаппена, а он в этом очень хорош. За рулем болида «Ред Булл» никто не может сравниться с Ферстаппеном.

У него огромное преимущество. То есть, если сейчас Макс квалифицируется на 3-4 позиции, то напарник оказывается где-то 18-м. И если Макс перейдет в «Мерседес», то там все будет иначе. Потому что тот болид «Мерседеса» уже не будет спроектирован вокруг Макса. И сработает ли это в итоге? Я не знаю.

Ну, то есть лучший гонщик в мире должен быть способен сделать так, чтобы все получилось. И для Джорджа Расселла это тоже непростая ситуация. Ведь Джордж сейчас в отличной форме. Он конкурентоспособен. По его выступлениям в прошлом году против Льюиса Хэмилтона может было сделать вывод, что он способен бороться за титул.

Так что менять Расселла на Ферстаппена кажется мне немного странным ходом. Да, я знаю, что у них есть молодой Кими Антонелли, которому всего 18, и он будущая звезда. Но наверняка мы этого не знаем. В то время как Джордж хорош прямо сейчас, а команде в новую эру «Ф-1» будут нужны два максимально быстрых гонщика – в условиях смены регламента, новых болидов и новых двигателей. Так что Расселл и Ферстаппен кажутся мне лучшим составом пилотов для «Мерседеса», – рассказал Баттон.

Ферстаппен все-таки уходит в «Мерседес» – или нет? А что мешает?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
logoФормула-1
logoДжордж Расселл
logoРед Булл
logoАндреа Кими Антонелли
logoМерседес
logoДженсон Баттон
logoМакс Ферстаппен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Найджел Мэнселл о Пересе: «В «Кадиллаке» есть умные люди, надеюсь. Чеко хорошо выступал в 2024-м, помог Ферстаппену выиграть титул»
4вчера, 17:56
Себастьян Феттель: «Не жалею о переходе в «Феррари», но скорее ассоциирую себя с «Ред Булл»
13вчера, 17:23
«Ред Булл» «страшно боится» ухода Ферстаппена, решение по поводу сезона-2026 будет принято в ближайшие недели (De Telegraaf)
10вчера, 16:45
Маттиа Бинотто: «Феррари» слишком много лет не побеждала, сочувствую людям в Маранелло»
5вчера, 15:17
Журналист Бенсон: «Феррари» и «Альпин» должны учитывать минусы Хорнера, повлиявшие на увольнение из «Ред Булл»
4вчера, 14:26
«Феррари» опробует новую подвеску перед Гран-при Бельгии
5вчера, 13:52
Цунода покинет «Ред Булл» в конце 2025 года (GPblog)
16вчера, 13:00
Кими Антонелли о дебюте в «Ф-1»: «Слишком много гонок с нулем очков, не очень доволен»
2вчера, 12:17
Журналист Бенсон: «Хорнера уволили не из-за Йоса Ферстаппена, а из-за потери поддержки со стороны Ювидьи»
25вчера, 11:33
«Кадиллак» выберет опытного и молодого гонщиков. Шумахер, Чжоу, Другович, Вести претендуют на 2-й кокпит (AMuS)
6вчера, 10:10
Ко всем новостям
Последние новости
Четвертый этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) пройдет 19-20 июля на подмосковном автодроме ADM Raceway
14 июля, 11:55Фото
Первый федеральный автопробег «Путь» пройдет по маршруту, разработанному нейросетью
9 июля, 09:45Фото
Режиссер «Формулы-1» о трассе в Абу-Даби: «Это идеальное место для съемок»
2 июля, 14:50Кино
Солуковцев и Масленников одержали победу в абсолютном зачете второго этапа REC 2025 – Гран-при Спортса’‘
30 июня, 11:15Фото
Где смотреть Гран-при Великобритании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
230 июня, 06:15
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото