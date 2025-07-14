Карлос Сайнс о сезоне-2024: «Гонщик с большим эго захотел бы уничтожить «Феррари», но я действовал как профессионал»

Сайнс поделился воспоминаниями о последнем сезоне в «Феррари».

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс рассказал, что более эгоистичный гонщик на его месте мог бы иначе подойти к работе в сезоне-2024.

Сайнс узнал о том, что чемпионат 2024 года станет для него последним, и что в «Феррари » пригласили на его место Льюиса Хэмилтона еще до начала сезона.

«Я понимаю, что гонщик с большим эго в такой ситуации захотел бы просто уничтожить «Феррари» в тот год – возможно, за счет каких-то политических действий, или попробовал бы заразить команду изнутри.

И да, мой внутренний демон – а внутри каждого из нас живут демон и ангел – нашептывал мне что-то вроде: «Ты же можешь столь многое сказать или сделать».

Но вот голос ангела звучал громче, и говорил мне: «Нет, не стоит так поступать. Ты должен быть настоящим профессионалом и выкладываться ради команды до самой последней гонки». И я понял, что должен быть настоящим профессионалом, выкладываться на полную и что принятое решение не должно влиять на мой подход. И я понял, что должен действовать как профессионал, а не пытаться поджечь все вокруг», – рассказал Сайнс.

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