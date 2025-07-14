Мик Шумахер: «Переговоры с «Кадиллаком» идут, коммуникация очень позитивная»
Шумахер сообщил о «позитивном» общении с «Кадиллаком».
Бывший пилот «Формулы-1» и гонщик «Альпин» в WEC Мик Шумахер подтвердил, что ведет переговоры с «Кадиллаком».
«Да, конечно, переговоры идут. Коммуникация очень позитивная. Это отличный проект, уже нанято фантастическое количество специалистов, это невероятный проект, прекрасная история.
Так что для меня честь быть частью этого, вести переговоры, приятно находиться в таком положении», – отметил немец.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.uol.com.br
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