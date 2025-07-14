Мик Шумахер: «Переговоры с «Кадиллаком» идут, коммуникация очень позитивная»

Шумахер сообщил о «позитивном» общении с «Кадиллаком».

Бывший пилот «Формулы-1» и гонщик «Альпин » в WEC Мик Шумахер подтвердил, что ведет переговоры с «Кадиллаком».

«Да, конечно, переговоры идут. Коммуникация очень позитивная. Это отличный проект, уже нанято фантастическое количество специалистов, это невероятный проект, прекрасная история.

Так что для меня честь быть частью этого, вести переговоры, приятно находиться в таком положении», – отметил немец.

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